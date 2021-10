Temporal com pedras de gelo destelha casas em Iguatemi

O temporal previsto para este fim de semana em Mato Grosso do Sul está registrando estragos em diversas cidades do estado. No início da tarde deste sábado (23), uma chuva de granizo destruiu telhados de várias casas na zona rural de Iguatemi, a 466 km de Campo Grande.

Nos vídeos divulgados nas redes sociais, é possível ver duas casas e um barracão com os telhados destruídos, os sítios e fazendas devastados ficam na região da rodovia MS-180, a cerca de 5 km da zona urbana de Iguatemi.

De acordo com o prefeito da cidade, Lídio Ledesma (PP), as pedras chegaram a pesar 180g, peso equivalente a uma goiaba média. “Estamos fazendo o possível para ajudar essas famílias, a Defesa Civil da cidade já foi acionada”, explicou o prefeito.

Ninguém foi ferido e os moradores agora contabilizam os estragos, já que com as telhas quebradas a água da chuva entrou nas casas, molhando móveis e colchões. O temporal mais forte está previsto para o final da tarde, a partir das 17h, de acordo com aviso meteorológico do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

