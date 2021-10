Em Mundo Novo, jovem é preso por disparos e porte ilegal de pistola e munições

Policiais ambientais de Mundo Novo realizavam fiscalização em uma estrada vicinal denominada Rodovia do Cascalho, a cerca de 5 km da cidade e prenderam sábado (23), um jovem de 21 anos por porte ilegal e disparos de arma de fogo. Os policiais foram parados por moradores da região denominada “Igrejinha”, que informaram que ocupantes em um veículo tinham efetuado dois disparos de arma de fogo há poucos minutos no local.

A equipe seguiu o rumo que as pessoas disseram ter ido o carro e o abordaram. Dentro de um veículo WV Golf, onde estavam dois jovens, os Policiais encontraram no assoalho, embaixo do tapete do condutor, uma pistola marca Colt, calibre 45, carregada com um carregador com cinco munições e outro sobressalente que estava no console do veículo com mais seis munições, além de duas deflagradas no veículo. Essas munições deflagradas provenientes dos disparos ouvidos pelas testemunhas.

O motorista assumiu ser proprietário da arma e munições e que não possuía documentos. O material foi apreendido. O infrator, residente em Mundo Novo, recebeu voz de prisão e foi conduzido à delegacia de Polícia Civil da cidade, juntamente com o material apreendido, onde foi autuado por porte ilegal de arma. A pena para o crime é de dois a seis anos de reclusão, aumentada em razão do calibre restrito da arma.

Fonte: Midiamax