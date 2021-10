Presidente Paulo Lourenço e vereadores retornam da capital com notícias positivas e aquisições para o município

Após algumas tratativas na capital sul-mato-grossense, os vereadores mundonovenses, Paulo Lourenço (PSD), Kaudi Filho (PSDB), Evaldo Carlos (PSDB), Richardson Prates (PSDB), Gessé Ferreira (PSDB) e Jader Moreira (MDB), retornam ao sul do estado com notícias positivas.

Inúmeras agendas foram realizadas durante as reuniões na capital, onde a deputada Estadual Mara Caseiro (PSDB) recepcionou os parlamentares juntamente de Fábio Doná, secretário de Saúde de Mundo Novo.

Confira abaixo algumas ações dos vereadores na capital durante a semana:

Paulo Lourenço, Jader, Kaudi e Richardson: Presença na FUNDESPORTE em conversa com o Diretor-Presidente Marcelo Miranda e afirmação de destinação de uma quadra esportiva de grama sintética para Mundo Novo. Não somente na FUNDESPORTE os vereadores de Mundo Novo ficaram, onde outras localidades foram visitadas e uma dela foi a Assembleia Legislativa.

Em percurso na Assembleia, houveram conversas com os empresários Olga, Eduardo e Neto sobre o Frigorífico de peixes Ômega Fish. A empresa em breve será instalada em Mundo Novo.

A agenda promissora e produtiva não parou com as solicitações acima. Richardson e Kaudi visitaram o secretário de produção, turismo e agricultura familiar Jaime Verruck. O assunto desta vez foi a reabertura do frigorífico de peixes e implantação de uma farinheira.

Por continuidade, os PSDBistas, junto de Paulo Lourenço (Presidente da Câmara de Mundo Novo), Jader, Fábio Doná (secretário de Saúde) e o Assessor Fábio, foram recepcionados por Mara Caseiro, que apanhou das mãos de Paulo e Kaudi solicitações/ofícios em prol da cidade mundonovense, com o intuito de fomentar o esporte, a agricultura e geração de empregos.

Fonte: TV Sobrinho MS