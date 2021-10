Prefeito Paulão anuncia pacote de obras em planejamento para Japorã

O prefeito de Japorã Paulo Franjotti convocou uma reunião 04/10 na Câmara Municipal para informar processos licitatórios em andamento e discutir sobre retomada da Feira Municipal. Estiveram presentes vice prefeito Gabriel, secretários: SEDAMA Vitor, Administração Nivaldo, Educação Veridiana, Assistência Janete, Infraestrutura João, Finanças Marli, os vereadores Dorival, Walter, Ana e Adriano e o responsável pelo Departamento de Turismo Valney. O prefeito no início de sua fala esclareceu a importância de ser retomada a feira municipal com dia previsto para dia 30/10 na praça da escola, onde será montado uma comissão para dar andamento nos preparativos, cadastramento dos produtores rurais, previsão de um show com cantores da região e do município incentivando assim os artistas locais. Paulão informou aos presentes o pacote de obras que estão em andamento no setor da licitação: da pista de caminhada na avenida central, decoração natalina, inauguração da rotatória da entrada do município com a padroeira que será dia 12 as 08;00hs, no Distrito de Jacareí também a decoração natalina e iluminação com led e calçadas que serão executadas. Enfatizou sua preocupação e buscar e trazer empresas para se instalar no município, para que possam gerar empregos e garantir rendas para os munícipes.

Fonte: Jornal do Conesul