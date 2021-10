Governo autoriza início da obra da ponte sobre o rio Seriguelo no município de Iguatemi

O prefeito de Iguatemi, Lídio Ledesma anunciou nesta quarta-feira (6) a assinatura da Ordem de Serviço para início da reforma da ponte de madeira em vigamento sobre o rio Seriguelo. Ao custo de 230 Mil, a obra é uma conquista do prefeito Dr. Lídio junto ao Governo do Estado, por meio da Seinfra (Secretaria de Estado de Infraestrutura), com articulação do secretário Eduardo Riedel com apoio da deputada Mara Caseiro. Em companhia do secretário de obras de Iguatemi, Agnaldo dos Santos Souza, o empreiteiro Jaimilson Ferreira de Melo esteve vistoriando o local da ponte nesta quarta-feira para definir os detalhes iniciais dos trabalhos que devem iniciar após o feriado, entre os dias 13 a 15 deste mês de outubro. Também acompanhou a visita, o coordenador regional do Governo na região Sul de MS, “Casé”. De acordo com o prefeito Doutor Lídio, a ponte sobre o Rio Seriguelo é fundamental para o tráfego na região –grande produtora no município na área agropecuária, para o recebimento de insumos, transporte da produção, transporte escolar e translado de moradores. “Agradecemos muito ao governador Reinaldo Azambuja e ao secretário Eduardo Riedel que entenderam a importância desta ponte, bem como de outras que conquistamos. Estamos provando para aqueles que torciam contra essa conquista que, com trabalho é possível levar o desenvolvimento e progresso para a nossa gente” completou o prefeito.

Fonte: Jornal do Conesul