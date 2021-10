Bombeiros de Guaíra auxiliam nas buscas por homem desaparecido há dias no Rio Paraná

O Corpo de Bombeiros de Guaíra iniciou nesta segunda-feira (11) o apoio as buscas por um homem desaparecido no Rio Paraná.

O homem, morador de Umuarama, está desaparecido desde o dia 03 de outubro, quando a embarcação em que ele estava afundou na região do Porto Camargo, em Icaraíma. Desde o acidente, o Corpo de Bombeiros de Umuarama, a Marinha de Guaíra, Polícia Ambiental e populares realizam buscas.

Nesta semana, a área de busca foi ampliada, com uma varredura em cada ilha do Pq. Nacional de Ilha Grande. Com a ampliação da área de buscas, os Bombeiros de Guaíra também foram mobilizados para realizarem varreduras nas águas do Rio Paraná no município.

Apesar da grande distância entre o local do acidente e Guaíra (quase 100km), os bombeiros não descartam a possibilidade do corpo ser levado pela água a grandes distâncias, devido a cheia do rio com as chuvas dos últimos dias.

As buscas aquáticas seguem nesta terça-feira nas duas regiões.

Fonte: Ponto da Notícia