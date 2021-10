Morador de Naviraí sofre acidente com carreta fica preso às ferragens e morre no Nortão

O motorista de uma carreta Volvo prata morreu, ontem sábado, em um acidente na Serra do Cachimbo, em Guarantã do Norte (252 quilômetros de Sinop). A vítima foi identificada como Leandro Cristóvam Guedes de Mendonça, 36 anos morador de Naviraí.

Segundo o registro feito pelo Corpo de Bombeiros, a carreta estava transportando uma carga de adubo e acabou saindo da pista. O veículo ficou totalmente destruído e Leandro ficou preso às ferragens.

A equipe de bombeiros utilizou ferramentas mecanizadas para conseguir retirar a vítima, que, no entanto, já foi encontrada morta. O trabalho no local do acidente demorou mais de três horas.

A funerária Pax São Judas Tadeu confirmou que o corpo de Leandro foi transladado, ainda ontem sábado, para Naviraí (MS), onde residem familiares. O caminhoneiro era solteiro e pai de um filho.

As causas do acidente ainda serão apontadas em laudo da Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Fonte: Jornal do Conesul