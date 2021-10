Criminosos armados praticam assalto em supermercado de Guaíra e roubam dinheiro

Um assalto a mão armada foi registrada na manhã desta segunda-feira (04), no centro de Guaíra.

Conforme as primeiras informações, três criminosos roubaram um malote de um supermercado da cidade.

Os indivíduos teriam abordado um veículo do supermercado, que saía do estabelecimento. Dois dos elementos estariam armado e anunciaram o roubo, fugindo na sequência com o dinheiro, em um carro.

Equipes da Polícia Militar e da Polícia Civil estão mobilizadas nas buscas pelos suspeitos.

A quantia levada pelos assaltantes não foi divulgada.

Fonte: Ponto da Notícia