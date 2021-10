Em Mundo Novo ,bandidos encapuzados invadem casa, trancam vítimas em quarto e fogem com Hilux

Na noite de sexta-feira (1º), homem de 58 anos teve a camionete roubada, após ser rendido na casa de uma amiga em Mundo Novo, a 462 quilômetros de Campo Grande. Ele estava na casa de uma colega, quando foi rendido com outras vítimas pelos bandidos encapuzados.

Segundo a Polícia Militar, a vítima contou que estava na casa da amiga quando os bandidos invadiram o local, um armado com revólver e outro com uma pistola. Os dois suspeitos estavam encapuzados, sendo que um entrou pela janela da frente, enquanto o outro entrou pelos fundos, arrebentando a porta.

Os bandidos trancaram as quatro pessoas que estavam no local em um quarto e fugiram com a Hilux do homem de 58 anos. Eles também levaram os celulares das vítimas e fugiram, possivelmente em direção ao Paraguai.

Equipes da Polícia Militar iniciaram as buscas assim que souberam do roubo e puderam identificar marcas dos pneus da camionete, mas o veículo não foi encontrado. O caso foi registrado como roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

Fonte: Jornal do Conesul