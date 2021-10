Secretaria social de Iguatemi promoveu várias atividades na semana do idoso

O Dia Internacional da Pessoa Idosa, é anualmente comemorado em 1º de outubro. Para celebrar esta data, a secretaria municipal da assistência social/CRAS, realizou extensa programação que teve seu início na manhã da segunda-feira (27), com caminhada na Praça João Francisco Lopes, aula de zumba e uma partida de vôlei adaptado no Ginásio de Esportes. As atividades foram organizadas pela secretária da assistência social, Cecília Welter Ledesma, a coordenadora do CRAS, Márcia Campos Souza e toda a equipe de servidores da assistência.

Fizeram parte das atividades a hidroginástica, bocha, tênis de mesa, jogo de cartas, dominó, atletismo e “Grito de Guerra”. A programação contou ainda com palestras, ações de saúde com aferição da pressão arterial, teste de glicemia e verificação da carteira de vacinação.

Na sexta-feira (01/10), último dia das comemorações, foi organizado um delicioso café da manhã, um animado bingo, e no decorrer do dia o grupo da Melhor Idade participará de um almoço, tarde dançante e para finalizar, uma missa em ação de graça na Igreja Imaculada Conceição às 19h.

Dr. Lídio, participou do café da manhã e aproveitou para cumprimentar e parabenizar todos os idosos pelo seu dia. “Vocês fizeram muito pela nossa cidade. Hoje, queremos agradecer tudo que fizeram por nós. Cuidar do grupo da Melhor idade é uma das prioridades de nossa administração. Obrigado a todos os idosos de nosso município”,

Estiveram presentes também, o presidente da câmara de vereadores Genésio Boamorte, vereadores e secretários municipais.

Fonte: Kidão – Imprensa Oficial