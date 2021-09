Prédio da Prefeitura de Naviraí é arrombado e invadido durante a madrugada

O prédio da Prefeitura de Naviraí foi invadido na madrugada desta quarta-feira (29). O invasor pulou o muro traseiro do Paço Municipal e arrombou uma das janelas que dá acesso ao setor de Prestação de Contas. A invasão só foi percebida logo no início do expediente, por volta das 07h da manhã, com a chegada dos funcionários.

A Polícia Civil foi acionada. Agentes da Perícia Técnica, papiloscopistas, e Policiais Civis permaneceram durante toda a manhã na Prefeitura fazendo levantamentos e, imediatamente, iniciaram as investigações gerais. Durante as diligências foi constatado que o autor do arrombamento mexeu em documentos oficiais do Município e vasculhou gavetas de servidores de diversas salas.

Contudo, não foi confirmada a retirada de nenhum documento ou objeto de propriedade da Prefeitura. O meliante esteve também na cozinha onde comeu bolachas retiradas de salas das gerências. Para permanecer por tanto tempo dentro do Paço Municipal, o invasor quebrou o alarme impedindo aviso sonoro de arrombamento.

“Determinamos a elaboração de um Boletim de Ocorrência para apurar os fatos. Todas as medidas cabíveis estão sendo tomadas para identificar o que pode estar acontecendo. É muito estranho esta invasão porque nada foi levado, nem mesmo objetos como notebooks, materiais permanentes, equipamentos da Comunicação que estavam nas salas e outros objetos de valor”, comentou a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: Jornal do Conesul