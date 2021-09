Mesmo em tempos de Pandemia Colégio Naviraí leva entretenimento a população Naviraiense com Cine Drive-In

A cada dia que passa o colégio Naviraí vem quebrando paradigmas no município. Mais um belo projeto foi realizado neste final de semana, que tem Elaine Cristina Camacho Cavalcante como presidente da entidade mantenedora e a professora Wânia Aparecida de Oliveira Camacho, como sua diretora. Aconteceu na sexta-feira (24) e sábado (25) no Estádio Municipal Virotão, a apresentação do “Projeto Drive-In – Cinema em Família”, que em duas sessões naqueles dois dias – as 18 e 20 horas -, exibiram quatro filmes proporcionando aos interessados ver os mesmos de dentro de seus respectivos automóveis com seus familiares reunidos no mesmo carro, custando o ingresso a doação de um quilo de alimento não perecível por cada pessoal.

Segundo a diretora Wânia, foram arrecadados mais de uma tonelada de alimentos, que serão doados e distribuídos entre as seguintes entidades de Naviraí : Rede Feminina de Combate ao Câncer, Apae, Pastoral Familiar e Lar da Criança.

Ao analisar o sucesso da promoção do Colégio Naviraí, a presidente da entidade mantenedora, Elaine Cavalcante, agradeceu todos os colaboradores e ressaltou que “valeu a pena mais uma vez essa iniciativa, além de promover entretenimento a população, ainda iremos colaborar com as entidades filantrópicas do município.”, explicou ela.

Fonte: Jornal do Conesul.

À esquerda, a presidente da entidade mantenedora Elaine Cavalcante e à direita, a diretora, professora Wânia Camacho. (Foto: Festa do Dia)

(Foto: Festa do Dia)