Carro tomado de assalto é destruído por incêndio em Guaíra

Um carro roubado ficou destruído após um incêndio, na noite desta quinta-feira (30), em Guaíra.

Conforme a Polícia Militar, uma mulher estava dentro de seu veículo Fiat/Siena, no estacionamento da UPA de Guaíra, quando foi rendida por um indivíduo, por volta das 19h40min. O criminoso anunciou o assalto, se apossou do carro e fugiu do local.

A Polícia Militar foi acionada e passou a realizar buscas pelo carro. Mais tarde, já por volta das 21h45min, os policiais encontraram um carro em chamas no Bairro São Domingos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e os militares fizeram o combate ao fogo, mas o carro ficou completamente destruído. Ao verificarem o carro, constaram que se tratava do Siena roubado anteriormente.

A Polícia Militar comunicou a Polícia Civil do caso e fez os levantamentos, dando início às investigações.

Fonte: Ponto da Notícia