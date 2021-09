Assistência social de Iguatemi promoveu caminhada e aula de zumba na abertura da semana do idoso

Dando início à Semana do Idoso, a secretaria municipal de assistência social através do CRAS, realizou algumas atividades com o grupo da Melhor Idade de Iguatemi, na manhã desta terça-feira (28).

Às 07:30h os idosos participaram de uma caminhada na Praça João Francisco Lopes. Em seguida, tiveram uma animada aula de zumba. Para encerrar a programação matinal, uma partida de vôlei adaptado na quadra do Ginásio de Esportes.

“A valorização do idoso é uma das prioridades da nossa administração municipal. A melhor forma de mostrar nossa gratidão é cuidar de cada um com muito amor e carinho. Afinal, eles são importantíssimos em nossas vidas. Cuidar dos nossos idosos é preservar a nossa história” destacou a secretária da assistência social, Cecília Welter Ledesma.

Fonte: Assessoria de Comunicação de Iguatemi