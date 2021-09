Prefeitura de Itaquiraí coloca lâmpadas de led na quadra coberta

Visando proporcionar melhores condições de luminosidade e segurança a quem pratica algum tipo de esporte de quadra, o prefeito dos itaquiraienses, Thalles Tomazelli, determinou a substituição das antigas lâmpadas por moderníssimas luminárias de led, o que deu maior claridade dentro da quadra de esportes coberta existente no Jardim Primavera.

Durante visita ao local após a conclusão da substituição das lâmpadas, o prefeito destacou o empenho da equipe da Secretaria Municipal de Educação e o excelente trabalho dos servidores municipais lotados na Secretaria Municipal de Obras, especialmente Alex e Japa.

Na administração do jovem prefeito Thalles Tomazelli, desde o início de seu mandato, o esporte amador de uma forma geral vem recebendo total apoio do gestor municipal que vem apoiando todas as modalidades esportivas em Itaquiraí.

Fonte: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí