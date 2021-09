Prefeito de Iguatemi anuncia 581 mil reais em modernização da iluminação pública com LED

O prefeito Lídio Ledesma e o vice-prefeito José Roberto Felippe Arcoverde anunciaram nesta semana um grande projeto de investimentos em melhorias na iluminação pública de ruas e avenidas, contemplando diversos bairros do município.

Através da secretaria de obras e com recursos da COSIP (Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública, popularmente conhecida por “taxa de iluminação pública”, serão investidos mais de 581 mil reais em novos braços, relês, luminárias de led, (de 50w, 100w e 150w), totalizando 434 pontos iluminados. A economia poderá ultrapassar -15% em relação ao consumo atual.

Serão contemplados nesta primeira fase os bairros Jardim Marisa, Vila Nova Esperança, Vila Operária e região da capela São Sebastião. De acordo com o prefeito, em uma segunda etapa, serão contemplados outros vários bairros com a nova iluminação. “Nessa primeira fase nós estaremos iniciando em bairros com iluminação pública consideradas urgentes pela precariedade e na segunda etapa nós contaremos com a ajuda do governo do estado para levar este benefício para o restante da população” explicou Dr. Lídio.

Ainda nesta semana o prefeito e o secretário de obras deverão assinar a Ordem de Serviço para que a empresa vencedora do processo licitatório possa começar os trabalhos.

Fonte: Anailton Batista – Ascom