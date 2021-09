Em Itaquiraí, passageiro é preso ao ser flagrado tem Taxi com mais de meio quilo de maconha

Luiz Fernando Araújo Silva, de 23 anos, foi preso ontem (22), após ser flagrado com um tablete de maconha pesando pouco mais de meio quilo.

Segundo informações, Luiz estava em um Taxi que foi parado em uma barreira da operação da Marinha do Brasil, no trevo da BR-163 com a BR-487 no município de Itaquiraí.

No veículo além do motorista do Taxi, havia outras três pessoas que eram passageiros. Em revista nos mesmos, foi encontrado com Luiz um tablete de maconha pesando 518 gramas da droga.

Ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Itaquiraí, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Fonte: Jornal do Conesul