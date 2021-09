Escola Terezinha Mendonça ganha troca de piso

A secretaria de Infraestrutura de Mundo Novo começou hoje (13), a substituição do piso do refeitório da Escola Terezinha Mendonça.

Segundo a diretora da escola, Rosimeire Correa, esta troca do piso ? “importante no sentido de segurança (piso antiderrapante) e também para o ambiente mais agradável para as crianças no hora do lanche, pois melhora a limpeza e facilita a higienização”.

Funcionários da Infraestrutura presentes no local informaram ainda que o próximo passo será as trocas das coberturas entre os pavilhões de Eternit, para estrutura metálica.

Esta obra na escola é uma parceria entre o Governo do Estado e Governo de Mundo Novo.

