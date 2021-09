Lions Clube de Naviraí entrega 4.470 quilos de alimentos, leite e fraldas

Capitaneados pelo seu novo presidente, Antonio Carlos de Moraes Júnior, os integrantes do Lions Clube de Naviraí, dando continuidade a um belíssimo trabalho de cunho social que desde a sua fundação vem desenvolvendo em nossa cidade, promoveu neste sábado, dia 11 de setembro de 2021, a entrega em vários bairros da cidade de 4.470 quilos de gêneros alimentícios, 900 litros de leite e, ainda, 102 pacotes de fraldas descartáveis para atender inúmeras famílias em situação de risco aqui residentes.

Vale a pena lembrar que os membros desse tradicional clube de serviço sempre procuram trabalhar para proporcionar dias melhores às pessoas em situação de vulnerabilidade do município. “Desde a nossa fundação o Lions Clube de Naviraí procura sempre levar adiante os seus projetos com a finalidade de proporcionar melhores condições de vida à população mais necessitadas”, explicou o presidente Júnior.

O Lions Clube de Naviraí conseguiu essas doações durante a realização de uma Live por ele realizada quando toda a comunidade pode participar e colaborar com as pretensões e os projetos do Lions local.

Fonte: Jornal do Conesul