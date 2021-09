Mundonovense de 29 anos é preso em Guaíra com 921 Kg de maconha

A droga estava em meio a uma mudança que seguia para Cascavel; o condutor foi preso.

Em uma ação integrada das forças de segurança da fronteira, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a Polícia Federal (PF) e a Polícia Militar do Mato Grosso do Sul (PM/MS), apreenderam 921 quilos de maconha em Guaíra, oeste do Paraná.

Após ser informada pela PM/MS que havia um veículo de carga suspeito seguindo para o Paraná, a equipe PRF abordou o caminhão Mercedes Benz 1113 com placas de Cascavel (PR).

No seu compartimento de carga havia uma mudança que seguia de Mundo Novo (MS) para Cascavel (PR).

Com a suspeita em relação às informações fornecidas pelo condutor, a equipe do canil da Polícia Federal de Guaíra realizou a fiscalização com cães farejadores, que indicaram a presença de drogas na carga.

As equipes policiais após descarregarem a mudança, localizaram nos fundos do baú 878 kg de maconha e 43,5 Kg de Skunk, uma um versão mais potente da droga.

O condutor de 29 anos foi preso e responderá pelo crime de tráfico de drogas.

A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Policia Federal de Guaíra.

Fonte: jornal do Conesul