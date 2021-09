Em Iguatemi, Vigilância Sanitária apreendeu produtos vencidos em estabelecimento comercial

A Secretaria de Saúde de Iguatemi, através do Departamento Municipal de Vigilância Sanitária, em ação realizada pelos Ficais Sanitários, realizou no dia 01/09 a apreensão de diversos produtos alimentícios em um estabelecimento comercial na Av. Senador Muller, no Bairro Vila Operária. Os produtos, expostos à venda, estavam com o prazo de validade expirados e, portanto, impróprios para o consumo.

De acordo com o Coordenador do Departamento de Vigilância Sanitária, os Fiscais Sanitários realizam constantes visitas aos comércios da cidade para verificar a validade dos produtos, mercadorias adulteradas e notificar os estabelecimentos, caso haja alguma irregularidade. Estas ações, visam proteger e promover a saúde da população e a defesa da vida.

Durante a fiscalização vários produtos foram apreendidos, dentre eles: 11 peças de Mortadela da marca Frimesa, 03Kg de Mortadela marca Perdigão, 01 Frango caipira (sem inspeção), 01 Peru (sem inspeção). Todos os produtos apreendidos serão incinerados com horário, data e local. O dono do estabelecimento será comunicado através de ofício.

Fonte: Kidão/ Assessoria