Prefeito de Itaquiraí diz que revitalizará a Prainha em breve

Com a finalidade de checar de perto como se encontra atualmente as condições da Prainha, como é conhecida a Praia da Amizade à margem direita do rio Paranazão, cujo local fica distante da área urbana da cidade a 18 quilômetros, o prefeito de Itaquiraí esteve neste sábado pela manhã visitando o local e projetando o que deve ser feito o mais breve possível para tornar aquela local mais aprazível e em boas condições de receber, não só o povo do município, como também os turistas de toda a região.

Ao falar sobre a visita a Prainha, Thalles Tomazelli disse que “neste sábado estamos aqui na Prainha que é um dos pontos de lazer da nossa gente para verificar de perto como ela se encontra. Com a trégua devido a doença do Covid-19, o nosso projeto agora é fazer com que este local conhecido como Prainha esteja apto para receber as famílias itaquiraienses e de toda a nossa região, em especial, os jovens que aqui se aportam nos finais de semana. Queremos, de uma forma adequada e de uma forma harmoniosa, que todos os visitantes tenham condições de curtir um momento de lazer entre amigos e familiares”, explicou ele.

O prefeito Thalles Tomazelli apesar de ser um jovem chefe do Executivo Municipal, tem demonstrado que quer cravar seu nome na história política do município de Itaquiraí. “Queremos projetar esse local para melhor receber os nossos visitantes para momentos de lazer com seus familiares e amigos”, ressaltou ele sua intenção. (Texto: Guiomar Biondo – Decom Prefeitura de Itaquiraí).

Fonte: Jornal do Conesul