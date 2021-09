Casal que viajava com filhas para disfarçar tráfico de drogas é preso pela PRF, em Naviraí

O casal Antonio Carlos Ribeiro Junior de 30 anos e Cristiane Daniela dos Santos, de 25 anos, foram presos pela PRF (Policia Rodoviária Federal) de Naviraí, acusados do crime de tráfico de drogas.

O casal juntamente com suas filhas menores de idade, sendo uma de apenas dois meses, estavam em um veículo Gol, de cor preta, que foi abordado para fiscalização por uma equipe da PRF na rodovia BR-163, no município de Naviraí.

Durante a abordagem, Antonio que era quem conduzia o veículo, apresentava bastante nervosismo, o que levou a equipe policial a realizar uma vistoria no interior do automóvel sendo encontrada então a quantia de 143 tabletes de maconha com peso total de 114,6 kg e 38 pacotes de skunk com peso total de 13 kg.

Ao ser questionado sobre as drogas, Antonio disse aos policiais que saiu do Rio Grande do Sul na sexta-feira, dia 27 de agosto e foi até Ponta Porã cidade divisa com o Paraguai, aonde deixou o veículo que foi carregado com a droga. Segundo ele, pelo transporte iria receber a quantia de R$ 10 mil reais. A mulher de Antonio admitiu aos policiais que sabia que o marido estava transportando droga no veículo.

Diante doa fatos o casal recebeu voz de prisão e foram conduzidos para o 1ª DP (Delegacia de Polícia Civil) de Naviraí, aonde foram autuados em flagrante.

O conselho tutelar foi acionado e recolheu as crianças que foram levadas para um abrigo de Naviraí.

Fonte: Jornal do Conesul