Em Iguatemi, motociclista colide com saveiro na MS 295

Na madrugada de domingo por volta da 01:00 da manhã um jovem que conduzia uma motocicleta Honda cbx Twister 250, veio a colidir com um veículo Saveiro que realizava uma manobra de contorno na pista, o acidente ocorreu em frente a lanchonete Velho Casarão na rodovia MS 295 saída de Iguatemi para Eldorado

O jovem que fez uso de bebida alcoólica vinha em alta velocidade pela pista e em frente a lanchonete veio a colidir com a Saveiro que fazia uma manobra de contorno indicada através de sinal luminoso(seta), funcionários da lanchonete foram os primeiros a socorrer a vítima e acionaram o resgate do ( PAM) Pronto Atendimento Médico de Iguatemi, uma guarnição da 2 Cia da Polícia Militar de Iguatemi também presenciou o acidente, e fez a sinalização da pista e os procedimentos necessários.

O jovem sofreu ferimentos por todo corpo, segundo uma testemunha que presenciou o acidente, o jovem ao bater no carro, foi arremessado por uma distância de 15 metros e veio a colidir de cabeça com o asfalto, ele sofreu um corte profundo na cabeça, o capacete quebrou com o impacto e se soltou, porém o jovem estava consciente e pediu para avisarem seus pais.Ele foi encaminhado ao pronto socorro municipal de Iguatemi, sem detalhes sobre seu estado de saúde.

Fonte: TV Sobrinho MS