Judô de Naviraí conquista medalhas nos Jogos Escolares da Juventude

Doze alunos das escolas municipais José Carlos da Silva e Maria de Lourdes Aquino, e das escolas estaduais Vinícius de Morais, Eurico Gaspar Dutra e Juracy Alves Cardoso representaram Naviraí na modalidade de Judô, nos Jogos Escolares da Juventude de MS 2021.

A competição reuniu judocas de sete cidades: Aquidauana, Campo Grande, Dourados, Itaporã, Maracaju, Naviraí e Nioaque. Subiram aos tatames instalados na sede de campo do Rádio Clube, em Campo Grande, 67 atletas (33 meninas e 34 meninos). As disputas, nas categorias superligeiro, ligeiro, meio-leve, leve, meio-médio, médio, meio-pesado e pesado foram na última sexta-feira e sábado (21 e 22).

De Naviraí conquistaram medalhas (12 a 14 anos), Categoria Masculino: 2º lugar João Vitor Silva (EM Maria de Lourdes Aquino), 3º Eduardo Rocha Pato Cunha (EE Juracy Cardoso), 3º lugar Antônio Luiz da Costa Bisneto (EE Vinícius de Morais), 3º lugar Andreyck Gabriel de Oliveira Pereira (EE Eurico Dutra), 3º lugar João Pedro de Oliveira Benitez (EM Maria Aquino), e 3º lugar Lucas Gabriel Alexandre Costa (EE Juracy Cardoso). Categoria Feminino: 3º lugar Letícia Cristina de Souza Alves (EM José Carlos), 3º lugar Stephanie Manuelly Balbueno Rios (EE Eurico Dutra), e 5º lugar Rafaely Gabriel Alves (EE Vinícus de Morais).

“O resultado que nossos alunos conseguiram foi excelente. Após mais de um ano e meio sem atividades, nossos atletas reiniciaram os treinamentos bem próximo aos Jogos da Juventude e ainda assim conquistaram medalhas. Todos estão de parabéns”, afirmou o professor Norberto Puertas, Chefe da Delegação de Naviraí.

“Após um ano e meio de pandemia, este é um resultado que nos emociona. Naviraí foi muito bem representada nos Jogos Escolares do Estado”, afirmou a gerente de Educação Tatiane Morch ao acompanhar os jogos e as disputas do judô. “A partir de agora vamos seguir firmes com as aulas-treinos para que nossos alunos-atletas conquistem melhores posições nos campeonatos futuros”, acrescentou o professor Jancleber Camacho Cavalcante, técnico de judô.

A participação de Naviraí nos Jogos Escolares da Juventude de MS foi garantida pela Prefeitura de Naviraí, através das gerências de Esporte e Lazer e de Educação e Cultura, com determinação da prefeita Rhaiza Matos. “Os protocolos de biossegurança foram cumpridos, inclusive, todos os integrantes da delegação fizeram o teste antes da viagem. Agora, estes atletas cumprem um período de isolamento em obediência às normas da Saúde Municipal e Estadual”, informou o gerente de Esporte Brendo Caíque dos Santos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432