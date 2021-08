Incêndio no Parque Nacional de Ilha Grande, em Guaíra, é controlado, diz ICMBio

Depois de seis dias, o incêndio que atingia o Parque Nacional de Ilha Grande, em Guaíra, no oeste do Paraná, foi controlado.

As chamas ainda não foram extintas, mas segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) não há mais risco de propagação do fogo.

O Parque Nacional de Ilha Grande é uma Unidade de Conservação (UC) que fica na divisa entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. A área é rodeada pelo Rio Paraná.

A área do parque em Guaíra começou a pegar fogo na terça-feira (17).

Conforme o ICMBio, que é responsável pela gestão do parque, 53 brigadistas do Paraná e de Brasília (DF) convocados para ajudar no combate ao incêndio, seguem no parque trabalhando.

O último balanço divulgado pela Prefeitura de Guaíra na sexta-feira(20) revelou que aproximadamente 2.200 hectares do parque tinham sido consumidos pelo incêndio.

Fonte: Ponto da Notícia