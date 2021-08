Em Amambai, jovem morre afogado em açude de fazenda

Eduardo da Siva Almeida de 18 anos, morreu afogado ontem (22), em Amambai. O corpo do jovem foi retirado pelo Corpo de Bombeiros Militar do açude de uma fazenda.

De acordo com o boletim de ocorrência, Eduardo estava acompanhado de outro jovem de 18 anos. Eles são amigos e foram aproveitar a tarde quente para se banharem no açude localizado em uma fazenda na “Estrada do Chorro”.

Enquanto tomavam banho no açude, eles resolveram pular de um barranco. O amigo de Eduardo pulou primeiro, em seguida, o jovem pulou, chegou a nadar alguns metros e, então, começou a se debater e pedir ajuda.

O amigo contou à polícia que tentou ajudar, mas não conseguiu e, então, correu para casa e pediu ajuda do pai, que acionou o Corpo de Bombeiros para fazer o resgate.

Eduardo já estava sem vida quando os militares chegaram na fazenda. O corpo foi retirado da água e encaminhado para o IML (Instituto Médico Legal) de Ponta Porã. O caso foi registrado como morte a esclarecer.

Fonte: Jornal do Conesul