Operação da Polícia Civil, Meio Ambiente e Receita prende uma pessoa e lacra dois Ferro Velhos em Naviraí

A Polícia Civil por meio de investigadores do SIG/ do1DP de Naviraí em ação conjunta com a Gerência do Meio Ambiente e a Gerência de Receita realizaram fiscalização nos ferro velhos, existentes no município.

A fiscalização que foi realizada na quinta e sexta-feira, visou verificar se as empresas possuíam as licenças e alvarás em dia, bem como também verificar se tais empresas não estavam praticando o Art. 180 do Código Penal (Crime de Receptação).

Durante a operação um homem de 22 anos foi preso em flagrante delito por receptação e 02 empresas foram lacradas pela Gerência de Receita do município.

A ação realizada pela Polícia Civil em parceria com o Município é uma das ações empregadas visando combater crimes contra o patrimônio, uma vez que intensificando a fiscalização faz com que produtos de origem ilícita (furto) fiquem sem destinação, reduzindo assim de forma indireta os crimes contra o patrimônio.

Segundo a Polícia Civil outras ações como esta poderão realizadas.

A Polícia Civil ainda informa que adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte, poderá ser preso em flagrante delito, cuja pena é de reclusão, de um a quatro anos, e multa.

Fonte: Jornal do Conesul