Rhaiza Matos luta por recursos para pavimentação do acesso ao aeroporto

Cumprindo agenda de trabalho em Brasília (DF), a prefeita Rhaiza Matos manteve, na tarde desta quinta-feira (19-08), audiência com a senadora da República Soraya Thronicke. A prefeita de Naviraí apresentou demandas do município na área de infraestrutura urbana.

Durante a reunião, Rhaiza Matos reivindicou recursos para obras de drenagens e pavimentação asfáltica do acesso ao Aeroporto Municipal “Ariosto da Riva”. “Estamos promovendo melhorias do aeródromo e existe um trecho sem pavimentação asfáltica. Dentro da meta de revitalização e modernização, uma das necessidades é o asfaltamento. Um anseio da sociedade e de nossa Administração”, explicou a prefeita.

Em outro ofício, a prefeita Rhaiza Matos solicitou recursos para obras de infraestrutura urbana, visando a pavimentação das ruas Vera Cruz, Amélia Ferreira Moura e Avenida Miguel Lopes de Moares, situadas no interior do Distrito Industrial de Naviraí, com custo total de R$ 2.537.434,04. Esta mesma reivindicação também foi apresentada aos senadores Nelson Trad (Nelsinho) e Simone Tebet.

“Precisamos investir nesta obra para melhorar o tráfego de caminhões pesados que passam diariamente nestes locais. Em dias de chuva, muitas vezes, o tráfego fica impossibilitado, resultando em prejuízos às empresas instaladas no local”, explicou Rhaiza Matos durante a audiência no Gabinete da Senadora Soraya.

“Pedimos a apreciação dos projetos e destacamos os dois empreendimentos como de suma importância para o desenvolvimento de Naviraí e para a geração de empregos. Estas obras exigirão investimentos de R$ 4,6 milhões de recursos federais”, finalizou a prefeita Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1.432