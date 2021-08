Em Mundo Novo, DEFRON apreende pasta base de cocaína e prende 03 pessoas

Investigação realizada por equipes da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira-DEFRON, revelaram que em um imóvel localizado na Rua dos Cascalhos, na cidade de Mundo Novo, funcionaria um entreposto de armazenamento e distribuição de cocaína e para base. O local foi monitorado durante horas, até a ação final pelos policiais.

Por volta de 13h de ontem, quinta-feira (19), ao visualizar um veículo de passeio com do Paraguai e uma motocicleta entrar no local monitorado, os policiais da DEFRON entraram na residência.

Na casa foram apreendidos 5,280 quilos de pasta base de cocaína escondidos em diferentes locais do imóvel. Na casa três indivíduos foram presos e autuados em flagrante por tráfico e associação para o trafico.

A droga apreendida está avaliada em cerca de R$ 115 mil.

Fonte: Jornal do Conesul