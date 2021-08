Com ministra e governador, prefeito Thalles participa do lançamento do programa Conecta MS

O prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli (DEM), participou neste sábado, 21, no Assentamento Taquara, em Rio Brilhante, do lançamento do Programa ConectaMS, que teve a presença da ministra da, Agricultura e Pecuária, Tereza Cristina, governador Reinaldo Azambuja, deputado federal Beto Pereira, secretário estadual de Infraestrutura Eduardo Riedel, deputados estaduais, prefeitos, vereadores e famílias assentadas.

O Programa Conecta MS, implantado no Assentamento Taquara deve ser estendido para todos os assentamentos do Mato Grosso do Sul, e como Itaquiraí é a Capital da Agricultura Familiar, com 13 assentamentos, o prefeito de Itaquiraí foi um dos convidados especiais.

O programa leva internet via satélite a comunidades rurais, aldeias indígenas e assentamentos, permitindo que haja internet para melhoria da qualidade de vida na área, e a expectativa é de instalar mais de 100 pontos do ConectaMS em aldeias e assentamentos.

Fonte: Jornal do Conesul