PF e BPFron apreendem barco carregado com agrotóxicos, em Guaíra

Na noite de sábado (21), durante patrulhamento nas margens do Rio Paraná em Guaíra, uma equipe policial da PF e BPFron avistou movimentação típica de criminosos.

Quando os policiais realizaram aproximação, os criminosos empreenderam fuga em meio à mata aproveitando-se da escuridão.

Durante as buscas no local, a equipe logrou êxito em encontrar uma embarcação totalmente carregada com agrotóxicos contrabandeados do Paraguai. Ao todo, foram apreendidos na embarcação 150 kg de agrotóxico em pó e 90 litros de agrotóxico líquido, resultando em um prejuízo estimado de R$ 50.000,00 ao crime organizado.

Todo o material apreendido foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Guaíra para as providências de praxe.

Fonte: Ponto da Notícia