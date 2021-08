PRF de Guaíra recupera dois veículos e prende três envolvidos no crime de receptação

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou dois veículos na noite de sábado (14), um na cidade de Guaíra (PR) e outro em Eldorado (MS), ambos de origem criminosa e com destino ao Paraguai. Ao todo havia quatro pessoas praticando o crime, além de envolverem uma criança de apenas um ano de idade.

O primeiro veículo abordado foi um VW/Virtus com placas de Santa Catarina, conduzido por um homem de 23 anos e seguiam como passageiros um casal com a filha de um ano. A equipe policial ao fazer consulta nos sistemas constatou o registro de um Boletim de Ocorrência por Apropriação Indébita na Polícia Civil catarinense contra o automóvel. O condutor disse aos policiais que teria adquirido o auto na cidade de Curitiba (PR) por um valor bem abaixo da média de mercado.

O casal de passageiros apresentou versões confusas aos policiais em relação ao motivo da viagem, porém, indicaram um segundo veículo que estava viajando em companhia deles, o qual se tratava de um Renault/Sandero com placas de Curitiba, que os aguardava em um hotel na cidade de Eldorado (MS).

A equipe policial comunicou as demais Unidades Operacionais da PRF na região da suspeita do segundo veículo, em seguida, policiais rodoviários federais de plantão em Eldorado localizaram o auto no centro da cidade, conduzido por um homem de 24 anos de idade. Durante a abordagem e consulta dos dados, verificaram a existência da queixa de furto contra o veículo em Curitiba.

Os três homens da ocorrência foram encaminhados com os dois veículos para Delegacia de Polícia Civil da cidade de Guaíra e responderão pelo crime de Receptação de Veículos. A mulher e a criança foram entregues ao Conselho Tutelar de Guaíra.

Fonte: Ponto da Notícia