Polícia Militar de Naviraí prende homem transportando drogas presas ao corpo

A equipe da Força Tática do 12ª BPM (Batalhão da Polícia Militar) de Naviraí prendeu no final da tarde de ontem (15), um homem acusado do crime internacional de tráfico de drogas.

Os policiais chegaram até o homem após receber uma denuncia de que dentro de um ônibus que vinha da cidade de Mundo Novo, havia um passageiro trajando calças camufladas, que provavelmente estaria com drogas presas em seu corpo.

Diante das informações a guarnição da Força Tática realizou a abordagem do referido ônibus assim que o motorista adentrou no município de Naviraí. Em vistoria no interior do coletivo, os policiais localizaram um homem com a mesma vestimenta descrita na denuncia.

Foi realizada uma vistoria pessoal no homem identificado como Carlos Daniel dos Santos Ferreira, de 20 anos, sendo encontrado preso em suas pernas 3,8 kg de haxixe e 1 kg de Skank.

Ao ser questionado sobre a droga, ele disse que tinha adquirido em Cidade Del Leste no Paraguai. Com ele também foi apreendida a quantia de R$758,00 e um celular.

Após receber voz de prisão, Carlos foi encaminhado pela equipe da Força Tática para a Delegacia de Polícia Federal de Naviraí, aonde ele foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico internacional de drogas.

Fonte: Jornal do Conesul