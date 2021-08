Paulo Corrêa atende Aninha e Walter e traz projeto Onça Pintada para Japorã

Os vereadores Walter J Silva e Aninha, ambos do PSDB, em parceria com o Deputado Estadual Paulo Corrêa vai trazer atendimento a mulheres em Japorã por meio do Grupo Onça Pintada na realização de exames gratuitos de prevenção de câncer de mama. A parceria conta com o apoio do prefeito Paulo Franjotti que colocou o secretário de Saúde Fabio Emborana e sua equipe a disposição. Os atendimentos aconteceram dentro da unidade móvel da ONG, que é equipada com maca e aparelho de ultrassom. O deputado Paulo Corrêa é um dos maiores apoiadores do trabalho do Grupo Onça Pintada, que é uma Organização Não Governamental (ONG), fundada há 13 anos, que desenvolve em Mato Grosso do Sul projetos na área da saúde, sobretudo, de prevenção e combate ao câncer de mama. Todos os exames são oferecidos gratuitamente e, em casos de encaminhamentos procedimentos cirúrgicos, a equipe da entidade também se responsabiliza pelos agendamentos e acompanha as mulheres até o final do tratamento. A previsão de atendimento será no próximo dia 27/08/2021 no Município de Japorã e na próxima semana estará ocorrendo uma reunião para definição de como serão realizados os atendimentos. Os vereador Walter e Aninha estão muito contente com o atendimento do deputado Paulo Corrêa a Japorã, com a destinação de recursos para custeio na saúde e agora com este atendimento as mulheres.

Fonte: Jornal do Conesul