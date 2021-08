Prefeitura de Naviraí abre a “Escolinha Pública de Esportes

A Prefeitura de Naviraí, numa iniciativa da Administração “Nossa Cidade, Nosso Lugar” iniciou, na segunda-feira da semana passada (02-08), o ano letivo das escolinhas municipais. “Com o aval da prefeita Rhaiza Matos, começamos a desenvolver o Projeto Escolinha Pública de Esportes”, informa o gerente de Esporte e Lazer Brendo Caíque dos Santos.

Para participar das escolinhas de futebol de salão, voleibol, basquetebol e futebol suíço a Gerência de Esporte recebeu mais de 200 inscrições, via on-line. “O atleta que não se inscreveu pela internet, agora poderá vir diretamente no Ginásio Poliesportivo “Mané João” e fazer sua inscrição para a modalidade de sua escolha”, anuncia Brendo dos Santos.

O início das atividades da Escolinha Pública de Esportes estava sendo esperado com muita expectativa pela comunidade esportiva de Naviraí. Crianças, adolescentes e adultos diariamente manifestavam o interesse pelas atividades esportivas promovidas pela Prefeitura, porém, a pandemia do coronavírus impedia o início do projeto.

“Com a diminuição dos casos da Covid-19, entendemos que tomando todos os cuidados de higienização, enfim, adotando as providências de biossegurança, poderíamos autorizar o início das atividades esportivas. Recomendamos a obediência aos protocolos e anunciamos que o Governo de Naviraí abre oficialmente as escolinhas municipais”, afirmou a prefeita Rhaiza Matos.

Para mais informações sobre o dias das aulas, horários dos treinos, modalidades e as diversas categorias disponíveis para a participação na Escolinha Pública de Esportes, os interessados poderão procurar a sede da Gerência de Esporte e Lazer no recinto do Poliesportivo de Naviraí.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS 1432