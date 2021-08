Incêndio atinge Parque Nacional de Ilha Grande

Um incêndio atinge o Parque Nacional de Ilha Grande, na região noroeste do Paraná. As chamas começaram na manhã de domingo (8), e brigadistas continuam trabalhado para conter o fogo nesta segunda-feira (9).

O Parque Nacional de Ilha Grande é uma unidade de conservação que fica na divisa entre o Paraná e o Mato Grosso do Sul. A área é rodeada pelo Rio Paraná.

Durante o domingo, os bombeiros combateram as chamas em uma região conhecida como Porto Cerâmica. No local, o fogo foi extinto. Apesar disso, ainda há incêndio no lado oposto da ilha.

Membros do Corpo de Bombeiros, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e das prefeituras de Altônia e São Jorge do Patrocínio vão rondar a ilha pelo Rio Paraná para identificar novos focos.

Os bombeiros disseram que ainda não é possível dizer qual a proporção do incêndio e o que causou o fogo.

Durante o fim de semana, o Corpo de Bombeiros registrou mais de 200 chamados de incêndio em todo o estado.

Fonte: Ponto da Notícia