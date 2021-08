Feira do Dia dos Pais na Praça superou expectativas

A Feira do Dias dos Pais no último final de semana marcou a transição das feiras do Pastel e Livre para a Praça Oscar Zandavalli. O primeiro final de semana contou com representantes das duas feiras citadas e ainda atrações como a Feira do Artesanato, o Encontro de Fuscas (carros antigos), apresentação musical, briquedos e diversidade gastronômica.

Segundo o secretário municipal da Incotur (Indústria, Comércio e Turismo), Marcos Eutáquio, o evento superou as expectativas, com bom movimento no sábado e domingo.

Marcos ainda apontou que ficou acordado que este final de semana seria de transição (como destacado na matéria desta página de sexta-feira).

“Nos foi pedido este final de semana para que os feirantes pudessem se despedir da Avenida Brasil, mas já com a rua desobstruída. Acreditamos que no próximo final de semana todos desçam para a Praça”, explicou Eustáquio.

Duas das três barracas de Pastel já trabalharam na Praça no final de semana. Já a maioria dos integrantes da Feira Livre permaneceram na Avenida Brasil.

Alguns integrantes, através de faixas, solicitaram a permanência na Avenida, algo que não será possível, segundo o secretário.

“Lá não tem as condições sanitárias adequadas e prejudica o comércio e a trafegabilidade do local. Na Praça tem o acesso a água, energia, cobertura, banheiros e um espaço muito maior. Continuamos respeitando as opiniões divergentes, mas um investimento grande foi feito na Praça e a feira vai melhorar e manter a sua tradição. Há um temor inicial, mas quem foi na Praça já viu que o local é mais propício e rentável. O Centro de Comercialização já foi inaugurado há mais de um ano e neste período já dialogamos com o setor. Chegou a hora de evoluir”, concluiu o secretário da Incotur.