Vigilância Sanitária recebe 25 denúncias de maus-tratos a animais

A Vigilância Sanitária Municipal (VISA) da Prefeitura de Naviraí, apresentou relatório das ações desenvolvidas nos meses de mais e junho pelo Núcleo de Zoonoses e Controle de Animais. No período, o órgão recebeu 25 denúncias de maus-tratos a animais, sendo contra 23 cães e 2 gatos.

“Atendemos todas as denúncias e, prontamente, verificamos cada uma no prazo de 24 horas. Em todos os casos tomamos as devidas precauções com orientações aos proprietários e, quando necessário, acionamos a Polícia Militar Ambiental (PMA)”, informa o médico veterinário, coordenador José Mário Fernandes (Vigilância Sanitária).

José Mário salienta que durante a checagem da denúncia é verificado se existe abandono, envenenamento, prisão constante em correntes ou cordas muito curtas, habitação em lugar anti-higiênico, prisão em espaços incompatíveis com o porte do animal ou local sem iluminação e ventilação. Também é averiguado se o animal sofreu algum tipo de mutilação ou foi utilizado em atividade que possa lhe causar lesões, pânico ou estresse, agressão física, exposição a esforço excessivo, rinhas ou outros inconvenientes.

RONDAS E OCORRÊNCIAS

No mesmo período, o Núcleo de Vigilância em Saúde, Zoonoses e controle de Animais registrou 47 rondas em vias públicas, sendo que 18 delas envolveram animais na pista. “Ao depararmos com a presença de animais na via pública localizamos o proprietário e, imediatamente, solicitamos a remoção do animal. Caso o proprietário não seja encontrado ou recuse-se a acatar a orientação, o animal é apreendido e caso necessário, acionamos a Polícia Militar Ambiental. O proprietário do animal apreendido acaba penalizado de acordo com a legislação vigente”, afirma José Mário.

Fonte: Roney Minella