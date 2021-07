Naviraí vacinou 38,30% da população com a primeira dose contra a Covid-19

A Prefeitura de Naviraí, através da Coordenadoria de Imunizações da Gerência Municipal de Saúde, confirmou, na tarde de sábado (03-07), a aplicação de 28.705 doses de vacina contra a Covid-19. “Atingimos 38,30% da população, mas, mantemos as equipes empenhadas para darmos celeridade à imunização contra o coronavírus”, pontua o gerente Márcio Grei de Figueiredo.

Os dados apresentados no fim de semana apontam que o Município de Naviraí recebeu da Secretaria de Estado de Saúde um total de 30.302 doses de vacinas. Foram aplicadas 20.014 da primeira dose (D1), 7.377 da segunda dose (D2) e 1.314 doses únicas.

“Manter o ritmo acelerado de vacinações é uma determinação da prefeita Rhaiza Matos. Assim, muito em breve logo alcançaremos a metade dos naviraienses todos vacinados com primeira e segunda doses”, prevê Márcio de Figueiredo.

Nesta segunda-feira (05-07), dia em que a vacina contra a Covid está sendo feita em pessoas sem comorbidades de 38 anos, a prefeita Rhaiza voltou a dizer que “vacina boa é a vacina no braço e aquela que está disponível”.

A prefeita de Naviraí acrescentou que com as vacinações e a população mantendo o uso das máscaras, de álcool em gel, lavagem constante das mãos e fazendo o distanciamento social a pandemia do coronavírus será vencida. “Nossas ações visam diminuir a número de pacientes hospitalizados em leitos clínicos e de UTI. A grande meta é zerar o número diário de registros desta terrível doença que impactou a todos”, concluiu Rhaiza Matos.

Fonte: Roney Minella – Jornalista DRT/MS nº 1.432