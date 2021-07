Em Itaquiraí, projeto prevê instalação de feira do produtor no P.A. Santo Antônio

Com o apoio da prefeitura de Itaquiraí e Câmara de Vereadores, os produtores da agricultura familiar do P.A. Santo Antônio, estão desenvolvendo um projeto que visa a implantação de uma feira as margens da BR 487.

No dia de ontem (03/07), o prefeito de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, os vereadores: Jefferson Rodrigo Lopes, Ariadne Gheller, Valdinei Gubert, Joel Cardoso, e o secretário municipal de agricultura, Ricardinho, estiveram junto aos produtores debatendo ideias no intuito de buscar recursos para custear a realização desse projeto.

Atualmente são 1.758 famílias que residem no complexo Santo Antônio, Guaçu, Santa Rosa, Boa Sorte e Tamakavi. A feira deverá ser instalada no núcleo social do P.A. Foz do Rio Amambaí, lote 177 e terá espaço para todas as associações da região.