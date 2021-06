PM prende casal acusado de assalto em Guaíra

Na manhã de hoje (29), por volta das 10h, uma equipe de Policiais Militares de Guaíra seguiu em diligências até a Vila Malvina para atender uma ocorrência de assalto a mão armada.

No local, a vítima (adolescente de 17 anos) contou aos PMs que foi abordada por um casal em via pública, em uma motocicleta vermelha com placa paraguaia.

O homem, de cor negra, trajando blusa preta e toca, portando uma arma do tipo pistola, anunciou o assalto. Apontou a arma para a cabeça e desceu para o peito da vítima, dizendo em tom de ameaça, para passar o celular ou seria morta.

A vítima então entregou um IPhone de cor branca que estava com o RG na capinha.

Nesse momento, a mulher branca e cabelos loiros que conduzia a moto, fugiu com homem sentido ao Jardim Zeballos.

Diante das informações, os Militares comunicaram toda a rede policial e iniciaram buscas.

Após algum momento, um casal com as mesmas características e motocicleta, foi avistado na Avenida Beira Rio.

Feita abordagem e identificado o casal, com o homem de 20 anos foi encontrada uma arma de Airsoft. A mulher de 25 anos não foi revistada. Eles foram algemados e juntamente com a motocicleta, encaminhados para o 3º Pelotão da PM, onde foram reconhecidos pela vítima.

Diante dos fatos, casal, moto e simulacro foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

Fonte: Ponto da Notícia