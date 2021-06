Temperaturas devem despencar com alerta de frente fria, mínimas podem chegar a 1°C no Cone Sul

Os moradores podem se preparar para encarar uma onda de frio intensa na próxima semana em Mato Grosso do Sul. Conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), um alerta foi emitido para todas as cidades do estado e a previsão é que mínimas podem chegar a 1°C.

De acordo com o prognóstico, em Campo Grande a previsão é que o frio chegue na segunda-feira (28), acompanhando de uma chuva branda. Na terça-feira (29) o dia pode amanhecer com 14°C e a máxima não deve passar dos 26°C. Na quarta-feira (30), pode haver mínima de 4°C e a máxima será de 23°C.

No interior do estado, nas cidades de Ponta Porã e Amambai, por exemplo, localizadas no sul de MS, as mínimas serão severas e deverão ‘castigar’ os moradores com 1°C, previsto para a manhã de terça-feira. Ainda na quarta-feira, a mínimas deverá ser de 2°C.

Nem as regiões mais quentes de MS, como no Pantanal, o frio vai “pegar leve”. Em Corumbá, a previsão é que as mínimas cheguem a 5°C na quarta-feira. No Norte do estado, nas cidades de Coxim e São Gabriel do Oeste, haverá mínima de 10°C e sol aparecerá entre nuvens.

No Leste, como em Três Lagoas, as temperaturas ficam entre 8°C a 24°C. Essa será a primeira frente fria do estado na recém entrada de estação: o inverno.

Fonte: Midiamax