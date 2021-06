Polícia Civil de Guaíra prende envolvido em atentado que matou ex-prefeito de cidade de Goiás e baleou vice-governador

As Polícias Civis do Estados de Goiás e Paraná, através das 13ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Guaíra (PR) e 2ª Delegacia Distrital de Itumbiara (GO), em ação conjunta inédita, logram êxito na identificação de Investigado foragido e no Cumprimento do Mandado de Prisão Preventiva que pendia em aberto em desfavor de suspeito de tráfico de drogas e de envolvimento no atentado que vitimou, entre outros, o ex-prefeito de Itumbiara e ex-deputado federal José Gomes da Rocha, em 2016.

No atentado, além da morte do ex-prefeito, que na época era candidato novamente à Prefeitura de Itumbiara, um cabo da PM também foi morto e o então vice-governador de Goiás foi baleado.

Na época dos fatos, diligências realizadas em endereços na cidade de Itumbiara e região levaram ao encontro de grande quantidade de drogas que eram guardadas pelo investigado que, por conta de suas conexões criminosas, sempre foi suspeito de participação no atentado, uma vez que a origem do armamento utilizado no crime resta até hoje indeterminada.

Após intenso intercâmbio de informações entre as Polícias ao longo desta semana visando esclarecer a real identidade do suspeito, equipe da 2ª Delegacia Distrital de Polícia Civil de Itumbiara confirmou se tratar do criminoso local foragido, e a ordem de prisão finalmente foi cumprida.

Por ora o Investigado permanece preso no Estado do Paraná onde responde pelos crimes cometidos no estado, devendo, tão logo possível, ser recambiado para a Comarca de Itumbiara.

