Naviraí volta para bandeira vermelha e MS tem quatro cidades na cinza

Mato Grosso do Sul tem quatro cidades em bandeira cinza, que representa o grau de risco extremo de contaminação da Covid-19.

Isso indica que, no período de duas semanas, 39 municípios regrediram de faixa, já que no boletim anterior havia 43 no risco extremo.

Naviraí, que era uma das cidades na faixa cinza, passou para a vermelha, conforma boletim do Programa de Saúde e Segurança da Economia (Prosseguir) divulgado ontem, quarta-feira (23).

A Capital que no entanto, não acatou o decreto estadual e permaneceu na bandeira vermelha na quinzena anterior, de forma que as restrições e toque de recolher não sofrerão alterações com o novo mapa.

Na bandeira cinza estão as cidades de Água Clara, Aparecida do Taboado, Camapuã e Japorã.

Conforme o Prosseguir, para os municípios dessa classificação, a recomendação é o fechamento das atividades não essenciais e toque de recolher das 20h às 5h.

Decreto que determinava as restrições foi revogado e os prefeitos voltam a ter autonomia para adotar ou não as recomendações.

Na nova classificação, dos 79 municípios do Estado, 47 estão na cor vermelha, o que representa 60% das cidades no grau de risco alto.

Há ainda 25 cidades na bandeira laranja, de risco médio e três na amarela, de risco tolerável. Nenhum município se encontra na bandeira verde, de grau baixo.

O novo mapa situacional e as recomendações são válidas para o período de 25 de junho a 7 de julho.

Desta forma, até esta quinta-feira 924), continua vigente o decreto que determinou medidas restritivas aos 43 municípios que estavam em bandeira cinza no boletim anterior.

Mudanças na classificação Conforme a secretária adjunta de Saúde, Christine Maymone, o Prosseguir passou por uma reformulação em relação aos novos indicadores. No boletim passado, foi levado em conta a taxa de ocupação de leitos, sendo os que estavam acima de 90% classificados direto no grau extremo. Na nova classificação, cada indicador tem um peso, que gera uma média para classificar a cidade. São avaliados: Taxa de rastreio e monitoramento de contatos de casos confirmados e suspeitos de Covid-19;

Variação da incidência de casos SRAG com confirmação ou suspeita de Covid-19;

Variação da incidência de novos óbitos por SRAG com suspeita ou confirmação de Covid-19;

Variação a incidência de casos de SRAG na população indígena;

Ocupação de leitos de UTI SRAG/Covid-19;

Eficiência na aplicação de doses do programa de vacinação da campanha contra a Covid-19. A avaliação dos indicadores é realizada para elaboração de relatórios a serem submetidos à validação do Comitê Gestor do Prosseguir e para gerar a classificação de risco por cores de bandeiras. Através dessa classificação, são estabelecidas recomendações para municípios referentes ao ritmo de funcionamento das atividades socioeconômicas.

Classificação

Bandeira cinza – grau extremo Água Clara

Aparecida do Taboado

Camapuã

Japorã Bandeira vermelha – grau alto Amambai

Aquidauana

Bandeirantes

Bataguassu

Bela Vista

Bodoquena

Bonito

Brasilândia

Caarapó

Campo Grande

Cassilândia

Chapadão do Sul

Corumbá

Costa Rica

Coxim

Deodápolis

Dois Irmãos do Buriti

Dourados

Eldorado

Fátima Do Sul

Figueirão

Itaporã

Itaquiraí

Jardim

Ladário

Laguna Carapã

Maracaju

Miranda

Mundo Novo

Naviraí

Nioaque

Nova Andradina

Paraíso das Águas

Paranaíba

Pedro Gomes

Ponta Porã

Ribas do Rio Pardo

Rio Brilhante

Rio Verde de Mato Grosso

Rochedo

São Gabriel do Oeste

Selvíria

Sidrolândia

Sonora

Terenos

Três Lagoas

Vicentina Bandeira laranja – grau médio Alcinópolis

Anastácio

Angélica

Antônio João

Aral Moreira

Batayporã

Caracol

Corguinho

Coronel Sapucaia

Douradina

Glória de Dourados

Guia Lopes Da Laguna

Iguatemi

Inocência

Ivinhema

Jateí

Juti

Nova Alvorada do Sul

Novo Horizonte do Sul

Paranhos

Porto Murtinho

Rio Negro

Sete Quedas

Tacuru

Taquarussu Bandeira amarela – grau tolerável Anaurilândia

Jaraguari

Santa Rita do Pardo

Fonte: Jornal do Conesul