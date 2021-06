Mundo Novo e Cooperativa Juriti viabiliza produção de arroz

Na última segunda-feira (21), o município de Mundo Novo recebeu o presidente de uma cooperativa de produtores de arroz de Santa Catarina, Orlando Giovanella, para apresentar a proposta de uma futura produção de arroz na região. Ele veio acompanhado de empresários do setor.

Na reunião, foi apresentado o produto, o ‘Arroz Buriti’, produzido pela cooperativa Juriti. Dentro das tratativas, o objetivo é fazer o arrendamento da fazenda do produtor Nelson Padovani – região do Cascalho.

Segundo o secretário de Agricultura, Geraldo Lopes, serão aproximadamente 200 alqueires de plantação, em parceria com mais três produtores. No momento, o processo está passando pela liberação da licença ambiental para utilização da área.

De acordo com o prefeito Valdomiro Sobrinho, antigamente havia produção de arroz, café, feijão e agora, com retorno do arroz, poderá haver uma diversificação maior no campo.

O presidente Orlando ainda lembrou que haverá a possibilidade da construção de uma indústria de arroz em Mundo Novo e o produto poderá ter uma identidade (nome) própria. (Texto: Carina Yano – Prefeitura de Mundo Novo).

Fonte: Carina Yano – Semcos/Prefeitura Mundo Novo