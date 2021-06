Prefeitura de Japorã incentiva implantação de hortas na Aldeia Porto Lindo em parceria com a Agraer

A Prefeitura de Japorã administração Paulo Cesar Franjotti, em parceria com a AGRAER implanta na Aldeia Porto Lindo 13 hortas para famílias de baixa renda e referenciadas no Programas Sociais.

A implantação dessas hortas através da Prefeitura foram cedidos os kits (caixa d´agua, mangueira e tela), AGRAER as mudas de verduras com a execução com a execução do Programa de Aquisição de Alimentos – PAA, com recursos do Ministério da Cidadania, por termo de Adesão do Governo MS/SEMAGRO e assessoria técnica da AGRAER e SEDAMA, tem o objetivo de incentivar a produção e independência financeira dessas famílias

Foram cadastrados 47 agricultores familiares em Japorã. Destes estão sendo trabalhando 13 hortas na Comunidade Indígena, e a inserção deles no Programa, sendo que essas treze famílias foram cadastradas para fornecerem verduras e legumes, com assistência técnica da AGRAER e SEDAMA, os Agricultores Familiares produzem legumes e hortaliças, cultivadas com técnicas orgânicas ou agroecológicas.

Fonte: Assessoria SMS Japorã