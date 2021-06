Polícia Militar Ambiental e Força Tática do 12º Batalhão de Naviraí apreendem 1.289 kg de drogas

Policiais Militares Ambientais e da Força Tática do 12º Batalhão de Naviraí, que trabalham em conjunto na operação Hórus, realizavam fiscalização ontem (15) no final da tarde, às margens do rio Paraná, no Porto Caiuá no município e, quando foram perguntar sobre os possíveis proprietários de embarcações que estavam no local à margem do rio para um adolescente que estava sentado em frente a uma casa, perceberam que ele ficou extremamente nervoso.