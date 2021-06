Polícia Militar de Naviraí recupera veículo roubado

Na madrugada desta quarta-feira (16/06), por volta das 03h23min, policiais militares lotados no 12º Batalhão de Polícia Militar de Naviraí, foram informados via telefone de emergência (190), de que um veículo Peugeot/307, produto de roubo, estava estacionado na Avenida João Rigonato.

Imediatamente, uma guarnição de serviço deslocou até o endereço indicado e visualizou dois indivíduos dentro do veículo.

Ao perceber a aproximação da viatura policial os indivíduos abandonaram o veículo e empreenderam fuga, não sendo localizados. Ao saltarem do veículo, o mesmo ainda estava em movimento, vindo a parar apenas quando alcançou a vegetação existente no local.

Foi feito contato com o proprietário do veículo que foi recuperado pela guarnição policial militar e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

Entenda o caso: Na noite de terça-feira, por volta das 23h, foi recebida denúncia de possível invasão de domicilio ocorrido no bairro Jardim Paraíso, sendo que uma guarnição de serviço foi encaminhada para atendimento.

No local foi feito contato com as vítimas, que relataram terem sofrido um assalto por 04 (quatro) indivíduos encapuzados. Na residência haviam 04 (quatro) adultos e 03 (três) crianças.

Segundo o proprietário da residência, os autores chegaram por volta das 19h e, utilizando uma arma de fogo do tipo revólver, renderam todos que estavam na casa, momento em que foram amarrados pelos autores que, tomaram posse de um veículo Peugeot/307 e retiraram seus pertences de valor do local.

Ao retornarem com o veículo Peugeot/307, os autores se apossaram do veículo GM/S10 dizendo que o levariam até o país vizinho e que abandonariam o veículo Peugeot/307, sendo que 02 (dois) dos 04 (quatro) autores ficaram na residência, impedindo que as vítimas buscassem socorro.

Cerca de 01h após os veículo deixarem o local, os autores deixaram o local e as vítimas conseguiram acionar o telefone de emergência (190).

Após tomar conhecimento da ocorrência, as informações foram difundidas via rede rádio e o veículo GM/S10 foi recuperado por uma equipe do DOF (Departamento de Operação de Fronteira).

A equipe do DOF abordou os 02 (dois) adolescentes que estavam com a camionete em posto de combustível da cidade de Amambaí/MS. Condutor e passageiro, de 16 (dezesseis) e 17 (dezessete) anos de idade, disseram que saíram de Naviraí e seguiriam para a cidade de Ponta Porã/MS, local em que foram contratados para deixar o veículo.