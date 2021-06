Pneu de carreta se solta e atinge veículo da saúde de Iguatemi

Os ocupantes de um dos veículos que transportava pacientes para tratamento de saúde tiveram um susto na noite da última segunda-feira (14).

Na rodovia BR-267 (SP x MS), próximo a Bataguassu, ao ser ultrapassado por um caminhão, o veículo, um Chevrolet Onix, pertencente a secretaria de saúde do município de Iguatemi foi atingido por um dos pneus da carreta.

Segundo consta o registro da ocorrência registrada pelo motorista, nenhum ocupante do veículo ou do caminhão sofreu ferimentos. “Só deu tempo de segurar firme no volante para não perder o controle do carro e Deus nos livrou de algo mais grave” disse o motorista, um dos mais experientes do setor de transporte da saúde.

Após o incidente, a Polícia Rodoviária Federal, que atendeu na hora do acontecido, fez o controle do tráfego na rodovia e deu assistência às pessoas.

Após o susto e registros necessários, o seguro veicular foi acionado pela Secretaria de Saúde de Iguatemi, que concluiu o transporte do motorista e pacientes até o município.

O Secretário de Saúde de Iguatemi; Janssen Galhardo destacou a eficiência do motorista na condução do veículo e disse que deu todo suporte para que os pacientes voltassem ao município com segurança e tranquilidade.

Fonte: Ascom – Iguatemi